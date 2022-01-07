Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Оберхоф, 7 января. Российский биатлонист Александр Логинов пришел первым к финишу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут 0,8 секунды.

За время гонки Логинов допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял представитель Франции Эмильен Жаклен, который отстал от россиянина на 6,5 секунды и допустил два промаха. Третьим финишировал промахнувшийся один раз норвежец Стурла Легрейд, чье время было на 15,1 секунды хуже, чем у Логинова.

Победа Логинова стала для него первой на этапах Кубка мира с 22 января прошлого года. Тогда биатлонист выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе. Российского биатлониста изолировали от команды из-за положительного теста на COVID-19.