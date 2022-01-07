Патриарх Кирилл назвал пустой затеей попытки сделать бессмертным тело без души

Москва, 7 января. Предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском интервью прокомментировал тему бессмертия тела.

Патриарх Кирилл заявил, что это дьявол переворачивает все с ног на голову. Слово Божие говорит о нетлении, но имеется ввиду бессмертный дух. А нынешняя наука не верит в существование души, поэтому старается создать бессмертное тело.

«Пустая затея. Да, можно продлить человеческую жизнь, современная медицина работает над этим, и дай Бог, чтобы продолжительность жизни увеличилась. Но не вложен Богом потенциал бессмертия в это тело», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что не стоит тратить много сил и времени на попытки добиться бессмертия человеческого тела. Он считает, что это приведет к опасным последствиям и в итоге все равно обречены на провал.

Церкви, живущие по юлианскому календарю, 7 января празднуют Рождество Христово. Эта дата связана с евангельским преданием о рождении у Богоматери Девы Марии сына Божьего, Иисуса Христа. Это событие церковь относит к началу первого века нашей эры, с него, собственно, начинается современное летоисчисление.