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Евро и доллар начали проседать к рублю в ходе торговой сессии Мосбиржи

  /   Обновлено: 07 января 2022 14:57
Экономика
Евро и доллар начали проседать к рублю в ходе торговой сессии Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 января. Отечественная валюта постепенно укрепляется по отношению к американскому доллару и европейской валюте, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

Днем доллар США дешевел на 67 копеек и располагался в районе 75,65 рубля. «Европеец» терял позиции на 54 копейки, после чего продавался примерно по 85,56 рубля.

То, что происходит сейчас с курсами доллара и евро, может быть спровоцировано событиями, которые наблюдаются на территории Казахстана. Об этом заявлял кандидат экономических наук Михаил Беляев. В этой стране в настоящее время проходят массовые беспорядки и столкновения радикальных протестующих с силовиками. Погромы начались после митингов, на которых люди выступали против повышения цен на сжиженный газ.

Позже в течение дня доллар немного усиливался, достигая планки в 75,8325 рубля. Евро при этом также прибавлял, выходя к отметке в 85,7325 рубля.

Ключевые зарубежные валюты значительно выросли во время вчерашних торгов столичной торговой площадки. Впервые с апреля, курс доллара превышал 77 рублей. Евро дорожал до 87,08 рубля.

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