Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 15:54
15:48
Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
15:44
Происшествия
Власти Байконура ввели режим повышенной террористической опасности
15:41
Общество
Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 увеличилось на 26% с начала года
15:41
Общество
«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона
15:39
Происшествия
Огонь охватил 2000 «квадратов» на складе в подмосковных Химках
15:39
Общество
S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января
15:38
Политика
Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной
15:32
Происшествия
Блогерша Костенко потребовала вернуть смертную казнь после убийства девочки в Костроме
15:27
Общество
Число заражений COVID-19 во всем мире увеличился на 71% за неделю
15:25
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марокко создаст более 4,5 тыс. новых рабочих мест в различных секторах

Весь мир
Марокко создаст более 4,5 тыс. новых рабочих мест в различных секторах
en.wikipedia.org - Creative Commons  / 

Рабат, 7 января. Марокканский Инвестиционный комитет одобрил создание 1204 основных и 3329 вспомогательных рабочих мест, а также ратифицировал 7 соглашений и приложений к коммерческим проектам на сумму более 7 млрд дирхамов.

Это произошло на 84-й сессии органа, состоявшейся 5 января. В заявлении по итогам заседания премьер-министр королевства Азиз Аханнуш напомнил о результатах работы предыдущих собраний. Он также подчеркнул важную роль комитета в содействии инвестиционным процессам и поощрении общественной и частной инициативы в этой области.

Глава правительства заявил, что данный орган представляет собой механизм регулярного отслеживания проектов, который позволяет предвидеть любые потенциальные препятствия на пути их осуществления. В заявлении добавлено, что комитет рассмотрел и одобрил 7 соглашений на общую сумму 7,19 млрд дирхамов, что поможет создать более 4,5 тыс. основных и вспомогательных рабочих мест.

Отраслевое распределение проектов показывает, что сектор высшего образования занимает первую позицию по объему инвестиций. На него приходится около 87% всех выделяемых средств. Сфера туризма занимает второе место (7%), затем следуют области логистики (2%), здравоохранения (1,6%) и промышленности (1,6%).

Ожидаемые рабочие места в соответствии с ратифицированными соглашениями сосредоточены в основном в секторе высшего образования, где создадут 687 новых прямых должностей. Проекты с национальным капиталом составляют наибольшую часть всех инициатив. На них приходится около 6,5 млрд дирхамов, или более 90%.

Комитет также обсудил вопросы, связанные с повышением инвестиционного динамизма и улучшением делового климата, чтобы открыть возможности для развития бизнеса в различных регионах Марокко. В заявлении Аханнуша говорится, что первые четыре заседания, проведенные в рамках действующего мандата правительства, позволили утвердить 31 проект соглашений и приложений на общую сумму более 22,5 млрд дирхамов с созданием около 11,3 прямых и косвенных рабочих мест.

В октябре Правительственный совет королевства под председательством премьера рассмотрел итоговый законопроект о госбюджете на 2022 год. На основании текста документа эксперты спрогнозировали трудоустройство 250 тыс. специалистов в течение следующих двух лет.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Марокко создаст более 4,5 тыс. новых рабочих мест в различных секторах
марокко
Комментировать