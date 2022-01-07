Марокко создаст более 4,5 тыс. новых рабочих мест в различных секторах

Рабат, 7 января. Марокканский Инвестиционный комитет одобрил создание 1204 основных и 3329 вспомогательных рабочих мест, а также ратифицировал 7 соглашений и приложений к коммерческим проектам на сумму более 7 млрд дирхамов.

Это произошло на 84-й сессии органа, состоявшейся 5 января. В заявлении по итогам заседания премьер-министр королевства Азиз Аханнуш напомнил о результатах работы предыдущих собраний. Он также подчеркнул важную роль комитета в содействии инвестиционным процессам и поощрении общественной и частной инициативы в этой области.

Глава правительства заявил, что данный орган представляет собой механизм регулярного отслеживания проектов, который позволяет предвидеть любые потенциальные препятствия на пути их осуществления. В заявлении добавлено, что комитет рассмотрел и одобрил 7 соглашений на общую сумму 7,19 млрд дирхамов, что поможет создать более 4,5 тыс. основных и вспомогательных рабочих мест.

Отраслевое распределение проектов показывает, что сектор высшего образования занимает первую позицию по объему инвестиций. На него приходится около 87% всех выделяемых средств. Сфера туризма занимает второе место (7%), затем следуют области логистики (2%), здравоохранения (1,6%) и промышленности (1,6%).

Ожидаемые рабочие места в соответствии с ратифицированными соглашениями сосредоточены в основном в секторе высшего образования, где создадут 687 новых прямых должностей. Проекты с национальным капиталом составляют наибольшую часть всех инициатив. На них приходится около 6,5 млрд дирхамов, или более 90%.

Комитет также обсудил вопросы, связанные с повышением инвестиционного динамизма и улучшением делового климата, чтобы открыть возможности для развития бизнеса в различных регионах Марокко. В заявлении Аханнуша говорится, что первые четыре заседания, проведенные в рамках действующего мандата правительства, позволили утвердить 31 проект соглашений и приложений на общую сумму более 22,5 млрд дирхамов с созданием около 11,3 прямых и косвенных рабочих мест.

В октябре Правительственный совет королевства под председательством премьера рассмотрел итоговый законопроект о госбюджете на 2022 год. На основании текста документа эксперты спрогнозировали трудоустройство 250 тыс. специалистов в течение следующих двух лет.