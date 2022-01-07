Президент Франции Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшее время

Париж, 7 января. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом заявил сам французский лидер во время пресс-конференции в Париже.

Глава государства напомнил, что за последние недели у него были два обстоятельных разговора с президентом РФ.

«И в ближайшие дни будет еще один разговор», — заявил Эммануэль Макрон.

Французский политик также поприветствовал диалог, который идет между Москвой и Вашингтоном по вопросам Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за предоставленную помощь при урегулировании ситуации в республике на фоне беспорядков.