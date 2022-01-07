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Супруга Петросяна ответила хейтерам из-за критики ее вязаного чепчика

Шоу-бизнес
Супруга Петросяна ответила хейтерам из-за критики ее вязаного чепчика
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 7 января. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на критику голубого вязаного чепчика. Некоторым пользователям не понравился ее необычный головной убор.

По словам Брухуновой, на нее вылились «тонны негатива», подписчики на все лады критиковали ее чепец. Супруга Петросяна даже предположить не могла, что смелый образ вызовет такой ажиотаж.

«Сегодня инфоповод делают из всего. И даже из вязаной шапки. Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет», — написала она.

Супруга Петросяна ответила хейтерам из-за критики ее вязаного чепчика
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Публикация за день набрала более пяти тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры отметили иронию, с которой Брухунова отчитала хейтеров.

«Вот подошел бы кто-нибудь в живую да высказал свое «фи»! Нет же, только сидя на диванах мы критиковать умеем»;

«Достойный ответ! Татьяна, вы умны, прекрасны и талантливы! А чепчик, что чепчик? Он невольно сделал еще популярней свою хозяйку!» — отреагировали подписчики.

В ноябре 2018 года Петросян развелся с коллегой Еленой Степаненко, а через пару месяцев женился на Брухуновой. Весной прошлого года жена юмориста родила своего первенца. Мальчика назвали Ваганом в честь отца Петросяна.

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одежда петросян брухунова
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