Западная Сахара включена в состав Марокко на опубликованной Госдепом США карте мира

Вашингтон, 7 января. Власти Соединенных Штатов Америки издали официально признанную ими карту мира. На ней спорный регион Западная Сахара полностью включен в состав Королевства Марокко.

Публикация размещена на сайте официального журнала Государственного департамента США (State Magazine). На странице сообщается, что данные подготовлены Управлением по географическим и глобальным вопросам (GGI) внешнеполитического ведомства.

Карта составлена еще в апреле 2021 года. На ней показаны международные границы, официально признанные Соединенными Штатами Америки, а также наличие офисов Госдепа по всему миру и организационная структура его региональных отделений.

Таким образом, Вашингтон в очередной раз подтвердил, что продолжает продвигать политику предыдущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Последний официально объявил о признании Соединенными Штатами суверенитета Марокко над Западной Сахарой, которая рассматривается как неотъемлемая часть территории королевства.

Кроме того, карта рассеивает сомнения о том, что нынешний президент Джо Байден может отказаться от предыдущих шагов и вернуться к прежней позиции, согласно которой пустынные регионы на юге все еще являются предметом спора и вопрос об их статусе необходимо решать через ООН.

Прежде чем признать суверенитет Рабата над Западной Сахарой, США, как и большинство стран мира, размещали на карте данную территорию отдельно, очерчивая границы пунктирной линией. Теперь же Америка считает, что предложенное Марокко решение конфликта путем признания автономии в рамках единого государства является справедливым и подходит для прекращения споров с Фронтом ПОЛИСАРИО, выступающим за отделение.

Рабат в своих требованиях опирается на так называемую историческую правомерность, рассматривая Сахару неотъемлемой частью королевства и полагая, что до появления притязаний на ее независимость в регионе не существовало пустынного государства. Для североафриканской монархии ПОЛИСАРИО представляет собой группу сепаратистов, решивших создать несуществующую страну, чего Марокко не может принять.

Стоит отметить, что недавно назначенным специальным посланником ООН в спорном регионе Западная Сахара стал американский дипломат Стаффан де Мистура, который, очевидно, продвигает политику США в связанных с конфликтом вопросах. Ранее Совет Безопасности ратифицировал резолюцию о продлении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в пустыне (МООНРЗС) до 31 октября 2022 года.