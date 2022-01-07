Уфимский коллекционер собрал около 1500 моделей пожарных машин

Уфимец Наиль Ильясов более 25 лет работал в пожарной охране, рисковал своей жизнью и здоровьем ради спасения других людей.

После увольнения со службы, мужчина не смог окончательно забыть о своей профессии, и стал коллекционером пожарной техники.

«Все началось порядка 20 лет назад, когда супруга подарила мне первую пожарную модельку — «Москвич-426». Потом вопрос возник: «А сколько их всего?». Так за 20 лет набралось практически 1500 моделей. Повторяющихся нет. Все разные», — рассказал Наиль.

На полках с многочисленными машинками можно увидеть пожарную технику разных веков со всех уголков мира, начиная от простых телег и заканчивая самыми современными пожарными машинами, а также роботов-огнеборцев, вездеходы и вертолеты.

«И Америка, и Бельгия, и Китай, и Тайвань, и Таиланд. Перечислять все страны смысла не вижу. Практически во всех странах есть пожарная охрана, вот они здесь все и есть», — пояснил бывший огнеборец.

Коллекция Наиля Ильясова уже попала в Книгу рекордов России. В ближайшее время уфимец планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.