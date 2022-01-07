Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности помочь Казахстану

Брюссель, 7 января. Евросоюз готов помогать Казахстану на фоне беспорядков. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она потребовала, чтобы власти республики гарантировали безопасность и реализацию прав людей. По словам политика, Брюссель «глубоко озабочен» ситуацией в Казахстане.

Беспорядки начались в республике в первые дни января. Они быстро охватили несколько городов, в некоторых произошли стычки с силовиками.

Многие политики и политологи уверены, что протесты в республике начались из-за иностранного вмешательства. По словам эксперта Алексея Мухина, за беспорядками могут стоять западные спецслужбы.