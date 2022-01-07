Си Цзиньпин: Китай выступает против провоцирования «цветной революции» в Казахстане

Пекин, 7 января. Китай выступает против внешних сил, которые провоцируют обострение ситуации в Казахстане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава государства направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послание на фоне беспорядков в стране. По его словам, Пекин выступает против сил, которые пытаются обострить ситуацию и провоцируют «цветную революцию».

Недавно официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что республика является братским народом для Китая. По этой причине Пекин готов оказать необходимую поддержку Нур-Султану.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен предложить план реформ в стране. По его словам, Казахстан станет сильным государством на мировой карте.