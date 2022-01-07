Президент Франции Макрон пристально следит за развитием ситуации в Казахстане

Париж, 7 января. Французский президент Эммануэль Макрон обеспокоен сложившейся на территории Казахстана ситуацией.

Глава государства пристально следит за происходящим в республике.

Жители Казахстана вышли на протесты в начале 2022 года. Люди выступили против высоких цен на газ. После этого провокаторы стали подстрекать граждан на конфликты с полицейскими, что привело к массовым беспорядкам.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее заявил, что руководство Мали не хочет видеть президента Франции Макрона на территории своего государства. Африканской стране пришлось решать множество проблем после ввода международного военного контингента, который инициировал Париж.