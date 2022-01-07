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Эстония испугалась российских десантников в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 15:20
Весь мир
Эстония испугалась российских десантников в Казахстане
Global Look Press  /  Jörg Carstensen

Таллин, 7 января. По мнению министра обороны Эстонии Калле Лаанета, отправка российских и белорусских военнослужащих в Казахстан якобы «ставит под угрозу безопасность Балтийского региона».

«На самом деле, это создает то, что можно назвать отсутствием безопасности, — когда мы не понимаем точно, что хочет сделать Россия и преследует ли она какие-то военные интересы. России выгодно создавать новые очаги напряженности в нынешнем тумане неопределенности», — утверждает министр.

Вечером 6 января Министерство обороны России сообщило о прибытии в Казахстан первых подразделений основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. В его состав вошли военнослужащие 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Эстония испугалась российских десантников в Казахстане
Prt Scr youtube.com / Сегодня

Каким именно образом размещение в стране миротворческого контингента ОДКБ может оказать влияние на обострение обстановки в Балтийском регионе министр обороны Эстонии не пояснил. Расстояние от Казахстана до республики составляет около 4 тыс. километров.

Попытки использовать оправку миротворцев в Казахстан для дискредитации Москвы на международной арене уже были отмечены со стороны американских СМИ. Один из авторов издания Foreign Policy выразил мнение, что Россия «может использовать беспорядки в республике для аннексии северной части Казахстана». При этом каких-либо доказательств наличия у Москвы таких планов, в материале также приведено не было.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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