Отдых в Куршевеле обошелся Ксении Собчак в круглую сумму

Москва, 7 января. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак потратила крупную сумму на отдых в Куршевеле, куда она отправилась вместе с сыном. Новогодние каникулы на горнолыжном курорте обошлись ей в сотни тысяч рублей.

Куршевель традиционно собирает обеспеченных туристов из России на новогодние праздники. Чтобы добраться до курорта, нужно выложить круглую сумму за перелет в салоне бизнес-класса. Билет на одного человека туда и обратно стоит не менее 250 тысяч рублей, пишет kp.ru. Многие предпочитают летать в Куршевель на частных самолетах.

Проживание на французском горнолыжном курорте тоже обходится недешево. Стоимость номера в отеле стартует здесь от 60 тысяч рублей в сутки.

Отдельная статья расхода для туристов — местные развлечения. Гости Куршевеля могут посещать дорогие рестораны и совершать покупки в элитных бутиках. А в ночь на Рождество для отдыхающих устроили праздничный гала-ужин в старинном шале. Вход на мероприятие стоил 2 тысячи евро (более 168 тысяч рублей по текущему курсу). На празднике выступил певец Григорий Лепс, а ведущим вечера стал шоумен Николай Фоменко.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в соцсети смелое фото, на котором она позирует в купели без одежды. Телеведущая отметила, что не ходит в баню 31 декабря, а вот 2 января делает это с удовольствием.