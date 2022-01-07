Neurolmage: собаки оказались способны различать родную и иностранную речь

Будапешт, 7 января. Мозг собаки способен различать речь на родном и чужом языках, выяснили ученые из отдела этологии Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

Одним из автором исследования была Лаура В. Куайя. Она переехала из Мексики в Венгрию со своей собакой бордер колли Кун-Куном. Специалист заинтересовалась, сможет ли ее питомец отличить родную речь от иностранной, раньше он слышал только испанский язык.

Ученые провели исследование при помощи визуализации мозга. Они просканировали мозг 18 собак во время эксперимента. Животным включали отрывки из «Маленького принца» на испанском и венгерском языках. Также ученые включали скремблированные версии этих отрывков, которые звучали неестественно.

В результате эксперимента выяснилось, что собаки по-разному реагируют на звучание родной и чужой речи, а также отличают неестественные звуки. Материал опубликован в издании NeuroImage.

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