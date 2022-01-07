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Фирмы Pfizer и AstraZeneca заподозрили в сотрудничестве с боевиками в Ираке

Весь мир
Фирмы Pfizer и AstraZeneca заподозрили в сотрудничестве с боевиками в Ираке
pixabay.com  / 

Апелляционный суд США возобновил рассмотрение иска против AstraZeneca Plc, Pfizer Inc и других компаний в связи с утверждениями, что их контракты с Министерством здравоохранения Ирака помогли финансировать терроризм в этой стране. Представители обвинения уверены, что это сотрудничество во время войны привело к гибели американских солдат.

Истцы утверждают, что фигурирующие в их заявлении фирмы осуществляли коррупционные выплаты контролирующей в годы конфликта иракский минздрав военизированной группировке «Джейш аль-Махди», связанной с ливанской «Хезболлой», которая в США признана террористической организации. Это, в свою очередь, якобы помогало западным предприятиям получать выгодные контракты на поставку фармацевтических препаратов и медицинского оборудования.

Семьи 395 американских военнослужащих, погибших в Ираке в результате нападений данной группировки, обратились в Апелляционный суд округа Колумбия еще в 2017 году, однако в 2020-м данный иск был отклонен. Теперь же инстанция возобновила соответствующее расследование.

Ответчики, в свою очередь, уверены, что в их работе не было ничего преступного. Представители пяти корпоративных групп — AstraZeneca, GE Healthcare USA Holding, Johnson & Johnson, Pfizer и Hoffmann-La Roche Inc — в совместном заявлении отметили, что «дальнейшее разбирательство покажет, что компании не несут никакой ответственности» за смерть военнослужащих в Ираке.

Адвокаты данных фирм представили суду информацию о предоставлении Багдаду аппаратов для проведения УЗИ и электрокардиограмм, инъекций для лечения гемофилии, жизненно важных методов борьбы с раком груди, а также иных медпрепаратов. Это было сделано после того, как США и их союзники в 2003 году вторглись в Ирак и свергли занимавшего тогда пост президента Саддама Хусейна.

При этом еще на самом старте этого судебного дела защитники компаний отмечали, что запущенный процесс стал опасным прецедентом: он повлияет на готовность различных предприятий проводить благотворительную гуманитарную работу в неспокойных регионах. Жители пострадавших от войн государств окажутся без необходимой помощи, которую фирмы нередко предоставляли по запросу правительства.

Все обвинения по данному делу основаны на информации 12 конфиденциальных свидетелей, частных и публичных отчетах, контрактах, электронных письмах и иных сведениях, включая документы, опубликованные WikiLeaks.

При этом рассматриваемое судом дело в отношении ориентированных на медицинский сектор компаний — не первое в своем роде. Так, например, в 2011 году Johnson & Johnson согласилась выплатить 70 млн долларов для урегулирования претензий о том, что она подкупала чиновников из Греции, Польши и Румынии для получения контрактов на продажу оборудования и медикаментов. Также J&J признала и факт выплаты откатов бывшему правительству Ирака для заключения выгодных договоров в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

Это, вероятно, и стало одной из причин, подтолкнувших семьи погибших военнослужащих к попытке добиться от корпораций денежных компенсаций.

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