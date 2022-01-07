Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 15:53
15:48
Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
15:44
Происшествия
Власти Байконура ввели режим повышенной террористической опасности
15:41
Общество
Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 увеличилось на 26% с начала года
15:41
Общество
«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона
15:39
Происшествия
Огонь охватил 2000 «квадратов» на складе в подмосковных Химках
15:39
Общество
S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января
15:38
Политика
Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной
15:32
Происшествия
Блогерша Костенко потребовала вернуть смертную казнь после убийства девочки в Костроме
15:27
Общество
Число заражений COVID-19 во всем мире увеличился на 71% за неделю
15:25
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кабмин Израиля не может принять стратегию на случай возвращения «ядерной сделки» с Ираном

  /   Обновлено: 07 января 2022 14:40
Весь мир
Кабмин Израиля не может принять стратегию на случай возвращения «ядерной сделки» с Ираном
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa / GLP / Alex Kolomoisky / JINI / XinHua / Edmund Gall / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 7 января. В ходе последнего заседания кабинета министров Израиля, посвященного вопросам национальной безопасности и внешней политике, среди чиновников возникли разногласия вокруг продолжающихся в Вене переговоров по возвращении к «ядерной сделке» с Ираном.

Принять сделку

Всего главами ведомств рассматривались три основных подхода к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В частности, руководитель аппарата военной разведки Израиля Аарон Халива предположил, что уместным будет даже восстановление сделки на ее изначальных условиях, которые Тель-Авив считает неприемлемыми. По его мнению, имеющиеся в ней ограничения дают еврейскому государству отсрочку для подготовки к возможным военным действиям, которые позволят добиться ограничения иранской ядерной программы или полной ее отмены.

Ввести дополнительные условия

Несколько отличается позиция министра иностранных дел Яира Лапида и его сторонников. Они допускают, что Израиль сможет оказать влияние на переговорный процесс и добиться внесения в текст соглашения существенных изменений. В частности, ранее официальные лица государства неоднократно указывали на то, что СВПД никак не ограничивает ракетную программу Ирана, которая также представляет для Тель-Авива существенную угрозу. Однако, как сообщают СМИ, даже сам Лапид не очень-то верит в реальность такого варианта развития событий.

Требовать невозможное

Третий сценарий, предложенный начальником генштаба Авивом Кохави и руководителем «Моссада» Дэвидом Барни, основан на полном изменении условий соглашения от 2015 года с соблюдением национальных интересов Израиля. Однако, поскольку такая цель попросту недостижима, за отказом должно последовать немедленное нападение на ядерные объекты Ирана.

Тем не менее ряд СМИ ранее уже указывал, что в действительности на такой шаг Тель-Авив вряд ли решится. Даже с учетом совершенной системы противовоздушной обороны Израиль может не отразить массированный ракетно-авиационный удар со стороны Исламской Республики, которая из года в год наращивает не только количественные, но и качественные показатели своего вооружения дальнего радиуса действия.

Помимо этого, войну придется вести минимум на два фронта — в конфликте, без сомнения, примет участие ливанская «Хезболла». Также наверняка воспользуются случаем и палестинские группировки из сектора Газа.

Позиция Беннета

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, не поддержал ни один из предложенных вариантов. Начавшиеся дебаты могут существенно затруднить выработку единой стратегии в отношении Ирана. Официальные лица еврейского государства и ранее неоднократно демонстрировали различный подход к ядерной программе Исламской Республики.

Сам Беннет с 2015 года кардинально поменял свою позицию по этому вопросу. Тогда он назвал сделку «наихудшим из всех возможных сценариев», однако недавно признал, что действия экс-премьера Биньямина Нетаньяху, повлиявшего на выход США из СВПД, стали ошибочными. Как заявил Беннет, за три года с момента разрыва договора Иран сделал огромные шаги в сфере ядерных разработок и вплотную приблизили его к созданию бомбы.

Все же в этом году Тель-Авив выступил против возобновления сделки, предложенного нынешним президентом США Джо Байденом, поскольку теперь Иран уже обладает запасами высокообогащенного урана. Официальные лица Израиля неоднократно пытались отговорить американских политиков от подобных действий, однако те по-прежнему стремятся к дипломатическому решению проблемы.

На этом фоне новые власти еврейского государства регулярно заявляют о готовности «разобраться» с Тегераном в одиночку, но в то же время ряд чиновников уже признавал, что альтернативы СВПД пока не найти. В частности, о готовности признать сделку с необходимыми правками ранее заявляли Яир Лапид и глава минобороны Бени Ганц.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Кабмин Израиля не может принять стратегию на случай возвращения «ядерной сделки» с Ираном
израиль иран беннет ядерная сделка
Комментировать