Кабмин Израиля не может принять стратегию на случай возвращения «ядерной сделки» с Ираном

Тель-Авив, 7 января. В ходе последнего заседания кабинета министров Израиля, посвященного вопросам национальной безопасности и внешней политике, среди чиновников возникли разногласия вокруг продолжающихся в Вене переговоров по возвращении к «ядерной сделке» с Ираном.

Принять сделку

Всего главами ведомств рассматривались три основных подхода к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В частности, руководитель аппарата военной разведки Израиля Аарон Халива предположил, что уместным будет даже восстановление сделки на ее изначальных условиях, которые Тель-Авив считает неприемлемыми. По его мнению, имеющиеся в ней ограничения дают еврейскому государству отсрочку для подготовки к возможным военным действиям, которые позволят добиться ограничения иранской ядерной программы или полной ее отмены.

"The head of Israeli military intelligence told ministers during a Security Cabinet meeting on Sunday that Israel will be better off if the Iran nuclear talks lead to a deal rather than collapsing without one," reports @BarakRavid https://t.co/gwnigAp80u — J Street (@jstreetdotorg) January 6, 2022

Ввести дополнительные условия

Несколько отличается позиция министра иностранных дел Яира Лапида и его сторонников. Они допускают, что Израиль сможет оказать влияние на переговорный процесс и добиться внесения в текст соглашения существенных изменений. В частности, ранее официальные лица государства неоднократно указывали на то, что СВПД никак не ограничивает ракетную программу Ирана, которая также представляет для Тель-Авива существенную угрозу. Однако, как сообщают СМИ, даже сам Лапид не очень-то верит в реальность такого варианта развития событий.

Требовать невозможное

Третий сценарий, предложенный начальником генштаба Авивом Кохави и руководителем «Моссада» Дэвидом Барни, основан на полном изменении условий соглашения от 2015 года с соблюдением национальных интересов Израиля. Однако, поскольку такая цель попросту недостижима, за отказом должно последовать немедленное нападение на ядерные объекты Ирана.

"US will get three conflicts for the price of one if it allows Israel to attack Iran" | David Hearst



https://t.co/kdrBHbvrHF pic.twitter.com/bxQXHqIx9z — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 5, 2022

Тем не менее ряд СМИ ранее уже указывал, что в действительности на такой шаг Тель-Авив вряд ли решится. Даже с учетом совершенной системы противовоздушной обороны Израиль может не отразить массированный ракетно-авиационный удар со стороны Исламской Республики, которая из года в год наращивает не только количественные, но и качественные показатели своего вооружения дальнего радиуса действия.

Помимо этого, войну придется вести минимум на два фронта — в конфликте, без сомнения, примет участие ливанская «Хезболла». Также наверняка воспользуются случаем и палестинские группировки из сектора Газа.

Israel is under a barrage attack tonight from Hamas missiles made possible by Iran.pic.twitter.com/nWPFncyJT2 — Marco Rubio (@marcorubio) May 11, 2021

Позиция Беннета

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, не поддержал ни один из предложенных вариантов. Начавшиеся дебаты могут существенно затруднить выработку единой стратегии в отношении Ирана. Официальные лица еврейского государства и ранее неоднократно демонстрировали различный подход к ядерной программе Исламской Республики.

Сам Беннет с 2015 года кардинально поменял свою позицию по этому вопросу. Тогда он назвал сделку «наихудшим из всех возможных сценариев», однако недавно признал, что действия экс-премьера Биньямина Нетаньяху, повлиявшего на выход США из СВПД, стали ошибочными. Как заявил Беннет, за три года с момента разрыва договора Иран сделал огромные шаги в сфере ядерных разработок и вплотную приблизили его к созданию бомбы.

“On Tuesday, [Israeli] Prime Minister Naftali Bennett indicated that Israel was prepared to break with the US and other allies to take action against Iran, if needed.”



Is this really true, or part of U.S.-Israeli collusion to put pressure on Iran?https://t.co/qLCH5qGpxk — Mustafa Malik (@malik_in_dc) November 25, 2021

Все же в этом году Тель-Авив выступил против возобновления сделки, предложенного нынешним президентом США Джо Байденом, поскольку теперь Иран уже обладает запасами высокообогащенного урана. Официальные лица Израиля неоднократно пытались отговорить американских политиков от подобных действий, однако те по-прежнему стремятся к дипломатическому решению проблемы.

На этом фоне новые власти еврейского государства регулярно заявляют о готовности «разобраться» с Тегераном в одиночку, но в то же время ряд чиновников уже признавал, что альтернативы СВПД пока не найти. В частности, о готовности признать сделку с необходимыми правками ранее заявляли Яир Лапид и глава минобороны Бени Ганц.