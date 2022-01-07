Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 15:52
15:48
Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
15:44
Происшествия
Власти Байконура ввели режим повышенной террористической опасности
15:41
Общество
Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 увеличилось на 26% с начала года
15:41
Общество
«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона
15:39
Происшествия
Огонь охватил 2000 «квадратов» на складе в подмосковных Химках
15:39
Общество
S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января
15:38
Политика
Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной
15:32
Происшествия
Блогерша Костенко потребовала вернуть смертную казнь после убийства девочки в Костроме
15:27
Общество
Число заражений COVID-19 во всем мире увеличился на 71% за неделю
15:25
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лукашенко: белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 14:25
Армия
Лукашенко: белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 7 января. Белорусский миротворческий контингент ОДКБ прибыл на территорию Казахстана не воевать, а помочь стабилизировать обстановку. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, единственной целью миротворческого контингента ОДКБ является помощь правоохранительным органам Казахстана.

«Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы — люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им», — заявил президент.

Ранее казахский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на территории республики продолжаются массовые беспорядки и преступления, совершаемые мародерами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лукашенко: белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане
Казахстан лукашенко миротворцы одкб
Комментировать