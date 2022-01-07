Лукашенко: белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане

Минск, 7 января. Белорусский миротворческий контингент ОДКБ прибыл на территорию Казахстана не воевать, а помочь стабилизировать обстановку. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, единственной целью миротворческого контингента ОДКБ является помощь правоохранительным органам Казахстана.

«Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы — люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им», — заявил президент.