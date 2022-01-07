Эндрю Гарфилд озвучил условие для возвращения к роли Человека-паука

Лос-Анджелес, 7 января. Лауреат премии «Тони» Эндрю Гарфилд заявил, что хотел бы вернуться к съемкам в супергеройской франшизе про Человека-паука, если его заинтересует сценарий фильма.

Гарфилд сыграл Питера Паркера в картине режиссера Марка Уэбба «Новый Человек-паук». Лента вышла в 2012 году. Позднее его заменил актер Том Холланд.

По мнению Гарфилда, его герой предназначен для служения обществу. И если в новой части у Человека-паука будет такая миссия, он мог бы вернуться в проект.

«Да, я определенно готов вернуться к роли, если сценарий мне покажется в духе моего персонажа», — поделился артист в интервью Variety.

Российская премьера блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась в середине декабря. Картина уже заработала по миру 1,35 млрд долларов. По мнению экспертов, это самая кассовая лента в эпоху пандемии.

Ранее сообщалось, что Холланд получил роль в экранизации игры Uncharted. Актер сыграет искателя приключений Нейтана Дрейка.