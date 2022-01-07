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США побили рекорд по поставкам СПГ в Европу

Экономика
США побили рекорд по поставкам СПГ в Европу
wikipedia.org  /  Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 7 января. Объем газа, который поступал на американские СПГ-заводы в декабре, вышел на рекордный уровень. Это позволило значительно нарастить поставки топлива в Европу, о чем пишет Neftegaz.RU.

Соединенные Штаты вышли на максимальную мощность переработки СПГ, достигнув соответствующих объемов в районе 423,73 млн кубических метров в сутки.

Согласно данным Refinitiv, в Европе сохраняется крайне высокий спрос на голубое топливо, поэтому США увеличивают экспорт сжиженного природного газа именно в этот регион. В декабре стране удалось обновить исторический рекорд по поставкам.

На территории государства имеются значительные, а также относительно дешевые запасы сланцевой нефти и газа. За последние пару десятилетий Вашингтон сумел добиться превышения производства над спросом на 10%. Крупные партии топлива теперь идут за рубеж. Так, в прошлом месяце в европейские порты было доставлено 7,15 млн тонн СПГ, которые привезли на 106 танкерах.

Ожидается, что в порты Бельгии, Нидерландов и Великобритании в этом месяце прибудут еще порядка 30 кораблей-газовозов. Около 13 из них должны приплыть из Соединенных Штатов. Американские поставки уже позволили немного сбить ценник на энергоноситель, что нашло отражение в стоимости газа на платформе ICE.

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сша европа экспорт спг природный газ
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