«Опухшая» Ольга Бузова напомнила подписчикам Игоря Николаева

Москва, 7 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников своим видео с концерта в Серпухове. Исполнительница хита «Мало половин» напомнила подписчикам певца и композитора Игоря Николаева непривычной внешностью.

Бывшая ведущая «Дома-2» дала два концерта в подмосковном городе. Она опубликовала в Instagram небольшую нарезку кадров, снятых во время первого выступления. Знаменитость вышла на сцену в синем спортивном костюме, грубых ботинках и черно-белой шубе со звездами.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Посмотрев видео Бузовой, многие подписчики пришли к выводу, что на этот раз она не использовала фильтры для обработки кадров. Пользователям Instagram показалось, что певица выглядит гораздо старше своего возраста. По мнению некоторых поклонников, лицо телеведущей смотрится на видео располневшим. Видимо, из-за этого исполнительницу сравнили с Николаевым.

«Лет на 48 выглядит»; «То ли прическа полнит, то ли поправилась, то ли без фильтров своих, но что-то как-то не очень вид»; «Опухшая или отожравшаяся, хотя какая разница»; «Без фильтров сразу в глаза бросается колоссальная разница во внешности!»; «Игорь Николаев, ты ли это? Без усов не узнать», — написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова опубликовала шутливое видео, в котором она выгоняет свою визажисту на мороз. Певица пожаловалась, что устала от косметики за новогодние праздники.