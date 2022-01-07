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Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 14:25
Армия
Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 7 января. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля по поводу прибытия миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что помощь ОДКБ в этом случае вызывает у него «воспоминания о ситуациях, которых следует избегать» и призвал международное сообщество не допустить разгула экстремизма.

На заявление политика отреагировала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», — указала она.

Ранее Киргизия и Таджикистан одобрили отправку своих миротворцев в Казахстан на фоне продолжающихся там массовых беспорядков. Таджикистанские и киргизские военные присоединятся к миротворческому контингенту стран ОДКБ. Они возьмут под свою охрану государственные объекты, но не будут участвовать в боевых операциях.

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Все новости / Армия / Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
Казахстан захарова одкб боррель
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