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Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны

Политика
Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 7 января. Дестабилизация обстановки в Казахстане — это попытка напасть на постсоветские страны рядом с Россией. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он назвал это «попыткой утопить в крови Россию». По словам Лукашенко, если рухнет РФ, то соседние государства «не заметят, где окажутся».

«Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее он сказал, что протесты в Казахстане начались из-за попыток иностранного вмешательства в дела республики. Белорусский президент призвал найти тех, кто стоит за беспорядками.

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Казахстан лукашенко беспорядки
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