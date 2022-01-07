Американские СМИ пытаются очернить ввод миротворцев в Казахстан

Вашингтон, 7 января. Издание Foreign Policy считает, что Москва может использовать ситуацию для аннексии части республики.

«В частности, реваншистская Россия может использовать внутренние беспорядки в стране в качестве предлога для захвата полосы северного Казахстана, которую русские националисты желают уже давно» — говорится в материале журнала.

Автор материала, призванного дискредитировать миротворческую помощь Алма-Ате в рамках ОДКБ, считает, что Москва может пойти на такой шаг. Причиной, как утверждает Foreign Policy, является то, что

«Путин все чаще рассматривает себя не столько как государственного деятеля, сколько как фигуру исторического значения, чья судьба заключается в том, чтобы вернуть России ее международную известность и, как на Украине, собрать земли, которые он считает бывшими российскими».

При этом, как именно Москва должна «аннексировать» часть Казахстана — в материале не говорится. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 7 января, что миротворческий контингент прибыл на непродолжительное время.

Вашингтон уже пытался дискредитировать действия ОДКБ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США сомневаются в законности ввода миротворцев и будут пристально следить за соблюдением прав человека в Казахстане.

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