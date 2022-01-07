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Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына
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Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына

Общество
Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына
instagram.com  /  @drozdem

Москва, 7 января. Звезда сериала «Консультант» Максим Дрозд опубликовал снимок со своим сыном Егором, который подвергся избиению в конце прошлого года. Молодой человек выглядит восстановившимся после инцидента.

Актер выложил семейную фотографию на своей странице в Instagram. Судя по снимку, Дрозд и его родные посетили Новодевичий монастырь в честь Рождества. Артист поздравил подписчиков с православным праздником.

Многие поклонники звезды отечественных сериалов порадовались, увидев рядом с ним пострадавшего при избиении сына. Пользователи соцсети признались, что волновались за Дрозда-младшего.

«Как же я рада видеть его рядом и с улыбкой! Переживала с вами»;

«Как хорошо — мальчик выздоровел!»;

«Максим, как здоровье сына?! Желаю скорейшего восстановления!» — написали комментаторы.

Напомним, Егор Дрозд подвергся нападению в первой половине декабря. После избиения сын актера попал в реанимацию с тяжелыми травмами, например, с ушибом головного мозга. Молодого человека выписали из больницы за несколько дней до Нового года, и он продолжил лечение дома.

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