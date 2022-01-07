Доходы Ливии от продажи нефти составили 103,4 млрд динаров в 2021 году

Триполи, 7 января. Центральный банк Ливии подвел итоги 2021 года. Доходы страны от продажи нефти составили 105,4 миллиарда динаров (22,9 млрд долларов), сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Основная часть поступлений в государственный бюджет пошло от продажи нефти — 103,4 млрд, что равняется 98% от общего числа пополнения казны. Однако этого оказалось недостаточно для покрытия расходов за минувшие 12 месяцев.

«В 2021 году банк получил 22,9 миллиарда долларов в иностранной валюте и потратил 24,5 млрд, возместив разницу из собственных резервов», — говорится в сообщении.

Central Bank of Libya: Oil Revenues Earn 103.4 Billion Dinars in 2021#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/MNhlY68MTe — Libya Review (@LibyaReview) January 6, 2022

Представители банка объяснили снижение поступлений в бюджет падением добычи нефти. В последние месяцы экспорт энергоресурса в Ливии проходил относительно стабильным, и страна планировала увеличить эти показатели. Однако по мере приближения президентских выборов, намеченных на 24 декабря, хаос и столкновения возобновились, и вооруженные группировки заблокировали работу четырех месторождений.

Члены (ОПЕК) ранее продлили освобождение североафриканского государства от согласованных сокращений нефтедобычи. Национальной нефтяной корпорации разрешили продолжить увеличение темпов производства.