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Николай Кейдж и Рико Шибата ждут рождения первенца

  /   Обновлено: 07 января 2022 13:55
Общество
Николай Кейдж и Рико Шибата ждут рождения первенца
Кадр из фильма «невыносимая тяжесть огромного таланта»

Лос-Анджелес, 7 января. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Николай Кейдж вместе со своей молодой супругой Рико Шибата ждут ребенка, пишет издание The Sun. Для актера это будет третий наследник.

Кейдж и Шибата познакомилась несколько лет назад в Японии. Журналисты впервые заметили их вместе в феврале прошлого года. Тогда актер привел девушку в собственную усыпальницу на кладбище. Это место Кейдж купил в 2010 году и завещал похоронить в ней себя. Вскоре после этого странного свидания влюбленные поженились.

Свадьба состоялась в отеле Wynn в Лас-Вегасе. До этого Кейдж был женат четыре раза. В конце восьмидесятых он состоял в отношениях с актрисой Кристиной Фалтон, она родила ему сына Уэстона. Позднее актер шесть лет прожил в браке с Патрисией Аркетт. Второй его официальной женой была Лиза Мари Пресли.

Кореянка Элис Ким, которая являлась третьей супругой Кейджа, родила ему сына Кала-Эла. Еще одной избранницей актера стала визажистка Эрика Койке. Последние два брака были недолгими.

Ранее сообщалось, что Кейдж умолял своего дядю, режиссера Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в третьей части культовой франшизы «Крестный отец». Однако постановщик выбрал на эту роль актера Энди Гарсиа.

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