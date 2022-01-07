Политолог Еремеев назвал неочевидную опасность, которая скрывается за беспорядками в Казахстане

Политолог и декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев предположил, что члены запрещенных террористических групп могут проникнуть в Казахстан. Это может случиться после массовых волнений, которые мятежники устроили минувшей ночью в республике. В беседе с ФАН эксперт объяснил, почему казахстанские власти должны обратить усиленное внимание национальной политике.

«Любая самостоятельная национальная политика возможна с учетом геополитических интересов. Казахстан лежит на перекрестке транспортных путей. С одной стороны, эта страна граничит с Россией, с другой — протяженная граница с Китаем, рядом находится Афганистан. Одна из опасностей, которая сегодня есть, — это попытка проникновения в Казахстан экстремистских и исламских группировок, которые вытесняются другими регионами мира. На сегодняшний день создана следственная группа, которая должна посмотреть, принимали ли участие в митингах представители националистических течений», предположил собеседник информагентства.

Как считает Еремеев, несколько лет назад представители экстремистских группировок выражали агрессию по отношению к русскоязычному населению. Этот опыт, по его мнению, нужно правильно проанализировать.

«Со стороны тюркского союза мы видели попытку ослабить традиционные связи с Россией. Поэтому после того, как власти наведут порядок в Казахстане, а я не сомневаюсь, что он будет наведен, потребуются очень серьезные реформы, направленные на устранения причин, которые привели к бурному развитию событий и выходу людей на улицу», — заключил эксперт.

Тем временем политолог Алексей Мухин уверен, что власти Казахстана взяли под контроль ситуацию в стране. Спикер уверен, что сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов.

Как заявил депутат Госдумы Владимир Васильев, продолжение протестов может превратить Казахстан в очаг напряженности из-за действующих там афганских боевиков. По его словам, акции уже приобретают форму вооруженного мятежа. Жестокие убийства правоохранителей являются подтверждением присутствия на месте событий радикальных исламистов.