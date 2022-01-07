Инвестиции в биткоин могли принести 59% доходности в прошлом году

Москва, 7 января. Итоги минувшего года показали значительный рост рынка цифровых активов. Криптоинвесторы получили серьезную прибыль. РБК рассказывает, какой доход можно было получить в 2021 году.

Рост курса доллара по отношению к рублю по итогам прошлого года составил 0,32%. Стоимость доллара по отношению к иене выросла на 12,5%.

Выгодными были вложения в биткоин — за 2021 год его стоимость выросла на 59%. За этот же период цена альткоина Ethereum увеличилась более чем на 400%. Токен Solana вырос в цене более чем на 11 233%.

Индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших по капитализации компаний, в прошлом году вырос почти на 27%. Цена акций AMC Entertainment Holdings (AMC) увеличилась на 1136%, достигнув 27,2 доллара за ценную бумагу. Сеть кинотеатров, из-за пандемии оказавшаяся на грани закрытия, смогла не только избежать банкротства, но и значительно улучить свое финансовое положение. Инвесторы, купившие акции, получили хорошую прибыль.

Вложения в золото в 2021 году были неудачной идеей — в паре с долларом США стоимость драгметалла упала на 3,6%. По сравнению с августом 2020 года цена на золото снизилась почти на 12%.

Удачными были вложения в газ и нефть. Стоимость фьючерсов на природный газ увеличилась на 44,8%. В 2021 году более чем на 50% выросла цена фьючерсов на нефть марки Brent.

Директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор объявил о новой инвестиции. Он направил более 90 миллионов долларов на приобретение биткоина.