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CNBC: криптомошенники украли в 2021 году 14 млрд долларов

  /   Обновлено: 07 января 2022 13:46
Экономика
CNBC: криптомошенники украли в 2021 году 14 млрд долларов
pixabay.com

Энглвуд-Клиффс, 7 января. Преступникам удалось похитить в прошлом году рекордную сумму в 14 млрд долларов, пишет издание CNBC, ссылаясь на данные аналитической фирмы Chainalysis.

Согласно статистике, общие убытки от преступлений, которые связаны с цифровыми валютами, возросли на 79%, начиная с 2020 года. Эксперты считают, что аферистам удается бить рекорды, используя уязвимости системы децентрализованных финансов или DeFi.

Подсчитано, что большинство нарушений законодательства в сегменте криптовалют — это мошеннические операции. На втором месте в соответствующем перечне находятся кражи, многие из которых представляют собой последствия взлома блокчейн-проектов. Аналитики Chainalysis указывают, что децентрализация DeFi послужила причиной активизации мошенничества.

Число транзакций DeFi увеличилось в прошлом году сразу на 912%. Глава отдела исследований Chainalysis Ким Грауэр полагает, что у многих DeFi-протоколов есть обширные уязвимости, так как 21% взломов прошел именно по ним.

Капитализация рынка криптовалют в 2020 году вышла за пределы 3 трлн долларов. За предыдущий год многие альткоины выросли в цене. Токен CEEK VR, например, подскочил на 32 550%.

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Все новости / Экономика / CNBC: криптомошенники украли в 2021 году 14 млрд долларов
мошенники криптовалюта биткоин воровство кражи Chainalysis DeFi
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