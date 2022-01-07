Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 14:22
14:20
Экономика
США побили рекорд по поставкам СПГ в Европу
14:18
Шоу-бизнес
«Опухшая» Ольга Бузова напомнила подписчикам Игоря Николаева
14:17
Армия
Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
14:17
Происшествия
В Пензе прокуратура начала проверку после смертельного взрыва газа в многоквартирном доме
14:16
Происшествия
Автомобили из кортежа Зеленского попали в массовое ДТП в Карпатах
14:15
Политика
Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны
14:10
Политика
Гордость России: военкор Сладков рассказал о предназначении спецназа ВДВ
14:05
Происшествия
Боевики подожгли ТРЦ «Азия парк» в Алма-Ате
14:03
Общество
Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына
14:02
Весь мир
Доходы Ливии от продажи нефти составили 103,4 млрд динаров в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рогозин выделил самолет для возвращения курсантов военных вузов с Байконура

Общество
Рогозин выделил самолет для возвращения курсантов военных вузов с Байконура
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 7 января. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на фоне беспорядков в Казахстане выделил отдельный самолет для возвращения с Байконура курсантов военных вузов, которые находились в городе во время зимнего отпуска.

Рейс будет организован в ближайшие дни авиакомпанией «Алроса».

«На 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо», — указали в администрации Байконура.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в ряде крупных городов начались массовые беспорядки. Через несколько суток погромщики начали нападать на представителей власти, что вынудило руководство республики ввести режим ЧС.

Ранее СМИ стало известно, что в Байконуре появился оперативный штаб для поддержания общественного порядка и безопасной работы предприятий. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса в пятницу. В городе также ввели комендантский час.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рогозин выделил самолет для возвращения курсантов военных вузов с Байконура
Казахстан рогозин байконур
Комментировать