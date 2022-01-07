Рогозин выделил самолет для возвращения курсантов военных вузов с Байконура

Москва, 7 января. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на фоне беспорядков в Казахстане выделил отдельный самолет для возвращения с Байконура курсантов военных вузов, которые находились в городе во время зимнего отпуска.

Рейс будет организован в ближайшие дни авиакомпанией «Алроса».

«На 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо», — указали в администрации Байконура.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в ряде крупных городов начались массовые беспорядки. Через несколько суток погромщики начали нападать на представителей власти, что вынудило руководство республики ввести режим ЧС.

Ранее СМИ стало известно, что в Байконуре появился оперативный штаб для поддержания общественного порядка и безопасной работы предприятий. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса в пятницу. В городе также ввели комендантский час.