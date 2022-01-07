Гордость России: военкор Сладков рассказал о предназначении спецназа ВДВ

ФАН представляет очередную авторскую колонку военного корреспондента Александра Сладкова, посвященную миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в частности отправке в республику российских спецназовцев. Напоминаем, данный материал является личным мнением автора, которое может не совпадать с позицией редакции.

Для чего нужны Воздушно-десантные войска?

Согласно сообщениям Министерства обороны России, в состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все имеют боевой опыт.

45-я бригада специального назначения ВДВ — легендарная часть: была полком спецназа, потом разведполком, который снова переименовали в спецназ. Теперь это бригада с боевыми отрядами и особым отрядом — совершенно закрытое подразделение со своими штатами, системой комплектования, подготовки и применения.

Для чего существует спецназ ВДВ? Специальная разведка и так далее — это понятно. Конкретно 45-я бригада по значению — главный авангард ВДВ. Ее группы и отряды первыми появляются в районе ожидаемого большого десантирования, захватывают площадки приземления, уничтожают системы ПВО.

В миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане гвардейцы 45-й бригады участвуют наравне с остальными десантниками, не в режиме спецназа. Хотя группа подготовки и обеспечения десантирования — офицеры боевого управления ВВС, они же наземные штурманы, сотрудники метеослужбы, аэродромного обеспечения и так далее — находится под патронажем бригады. А так 45-я бригада ВДВ задействуется как спецназ.

98-я воздушно-десантная дивизия, расположенная в городе Иваново, является старейшим десантным соединением страны. 31-я десантно-штурмовая бригада (бывшая 104-я Кировабадская дивизия) расположена в Ульяновске. Их объединяет то, что они принимали участие в больших учениях в Казахстане, имеют опыт подготовки и переброски в Алма-Ату и на отдаленные полигоны этой страны.

Мало того, 31-я бригада в системе своей подготовки имеет большой массив миротворческой теории. В пункте постоянной дислокации бригады действует отдельный миротворческий городок, на занятиях в котором десантники тренируются организовывать пункты проверки документов, досмотра и пропуска.

В состав бригады входит лингвистический центр, и все десантники изучают иностранные языки. Тот, кто сдает экзамен, получает добавку к денежному довольствию: 10% — за знание одного европейского языка, 20% — за знание двух европейских языков или одного восточного.

Естественно, офицеры и контрактники имеют опыт действий в контртеррористических кампаниях на Северном Кавказе, в Сирии и на других территориях. Плюс у многих офицеров в памяти их участие в миротворческих миссиях на Балканах.