Президент Лукашенко объяснил беспорядки в Казахстане иностранным вмешательством

Минск, 7 января. Беспорядки в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела страны. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, его республика уже пережила подобную ситуацию. Что касается Казахстана, то сейчас необходимо выяснить, кто стоит за бандитами, которые причастны к протестам.

«Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг. Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства», — передает слова президента Sputnik Беларусь.

Миротворцы из Белоруссии ранее прибыли в Казахстан для помощи в урегулировании ситуации. Силовиков доставили на пяти самолетах Ил-76.