Минобороны РФ сообщило о прибытии миротворцев ОДКБ в Алма-Ату

Нур-Султан, 7 января. Российские миротворческие силы ОДКБ и военная техника доставлены самолетами Ил-76 ВКС РФ в аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении Министерства обороны России отмечается, что на территорию Казахстана прибыли сразу девять самолетов Ил-76 с миротворцами ОДКБ и военной техникой на борту. Известно, что российский миротворческий контингент окажет содействие местным правоохранительным органам в стабилизации обстановки, а также обеспечит охрану важных государственных и военных объектов.

Ранее депутаты нижней и верхней палат парламента Таджикистана одобрили участие миротворцев в совместной с силами ОДКБ операции в Казахстане. Сообщается, что для помощи республике со стороны Таджикистана направлено 200 человек.