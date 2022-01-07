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Минобороны РФ сообщило о прибытии миротворцев ОДКБ в Алма-Ату

Армия
Минобороны РФ сообщило о прибытии миротворцев ОДКБ в Алма-Ату
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Нур-Султан, 7 января. Российские миротворческие силы ОДКБ и военная техника доставлены самолетами Ил-76 ВКС РФ в аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении Министерства обороны России отмечается, что на территорию Казахстана прибыли сразу девять самолетов Ил-76 с миротворцами ОДКБ и военной техникой на борту. Известно, что российский миротворческий контингент окажет содействие местным правоохранительным органам в стабилизации обстановки, а также обеспечит охрану важных государственных и военных объектов.

Ранее депутаты нижней и верхней палат парламента Таджикистана одобрили участие миротворцев в совместной с силами ОДКБ операции в Казахстане. Сообщается, что для помощи республике со стороны Таджикистана направлено 200 человек.

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