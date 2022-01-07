Супермаркеты Нур-Султана ликвидировали алкогольные отделы

Нур-Султан, 7 января. Алкогольные отделы ликвидировали в крупных торговых точках столицы Казахстана Нур-Султане, об этом сообщил Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Продажу алкогольной продукции прекратили во всех гипермаркетах города, при этом другие отделы работают в обычном режиме. В наличии имеются все необходимые продукты, говорится в сообщении.

«Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии – крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты», — написали в Telegram-канале издания.

Граждане закупают продукты в большом количестве, однако обстановка сохраняется спокойная. В гипермаркете Small на проспекте Туран можно расплачиваться как наличными, так и пластиковыми картами.

Силовики сумели восстановить правопорядок во всех регионах Казахстана. С таким заявлением выступил первый заместитель главы администрации казахского президента Даурен Абаев. Ведется поиск и розыск оставшихся радикалов, которые причастны к протестам.