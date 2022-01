Полнометражный мультфильм с Бивисом и Баттхедом выйдет в 2022 году

Лос-Анджелес, 7 января. Персонажи популярного мультсериала «Бивис и Баттхед» вернутся на экраны в полнометражном анимационном фильме. Он выйдет на экраны в 2022 году.

Скорое возвращение Бивиса и Баттхеда анонсировал продюсер и режиссер Майк Джадж в своем Twitter-аккаунте. Он опубликовал изображения постаревших персонажей.

По словам режиссеров, выхода полнометражки стоит ждать скоро, но точная дата пока не известна. Продюсер пошутил, что Бивису и Баттхеду еще нужно время, чтобы прийти в форму.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn