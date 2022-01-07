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Полнометражный мультфильм с Бивисом и Баттхедом выйдет в 2022 году

Общество
Полнометражный мультфильм с Бивисом и Баттхедом выйдет в 2022 году
Кадр из мультфильма «Бивис и Батхед»

Лос-Анджелес, 7 января. Персонажи популярного мультсериала «Бивис и Баттхед» вернутся на экраны в полнометражном анимационном фильме. Он выйдет на экраны в 2022 году.

Скорое возвращение Бивиса и Баттхеда анонсировал продюсер и режиссер Майк Джадж в своем Twitter-аккаунте. Он опубликовал изображения постаревших персонажей.

«Бивис и Баттхед вернутся в этом году с совершенно новым фильмом и многим другим на Paramount+», — уточнил Джадж.

По словам режиссеров, выхода полнометражки стоит ждать скоро, но точная дата пока не известна. Продюсер пошутил, что Бивису и Баттхеду еще нужно время, чтобы прийти в форму.

Мультсериал «Бивис и Баттхед» выходил на канале MTV с 1993 по 1997 годы. В 2011 году создатели возродили проект и выпустили восьмой сезон, который пока является последним. Кроме того, в 1996 году свет увидела полнометражка «Бивис и Баттхед уделывают Америку». О предстоящем возвращении культовых персонажей на экран было объявлено почти год назад.

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мультфильм бивис баттхед
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