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Звездный визажист Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем

Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 7 января. Визажист Гоар Аветисян, ставшая известной благодаря работе со звездами, поделилась в Instagram песней Леши Свика «Плакала, когда он уходил». Таким образом она подтвердила расставание со вторым супругом.

Пользователи давно подозревали о расставании Аветисян с отцом ее сына Гаспара. Визажист не раз уходила от вопросов о своем супруге, а на фотографиях закрывала его лицо смайликами. В новом видео она дала понять — эти отношения закончились.

«Пока снимала, выплакала все, что могла. Эта песня в самое сердце», — написала звезда.

Звездный визажист Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем
Pr Scr instagram.com / @goar_avetisyan

Публикация всего за день набрала более полумиллиона просмотров, под ней появилось множество комментариев. Пользователи поддержали Аветисян.

«Ты заслуживаешь лучшего мужчину на свете»;

«Взгляни на себя, ты устала, но не сдаешься. Я так тобой горжусь»;

«Ни один мужчина не стоит наших слез!»;

«Гоар, пусть в вашей жизни всегда будут улыбки, вы прекрасная девушка! При встрече с вами люди улыбаются, вы дарите радость, добро и позитив, пусть всегда эти качества останутся у вас в душе», — отреагировали фолловеры.

Первым избранником визажиста был предприниматель Вагик Мартиросян. Позднее она стала встречаться с Сергеем Григоряном, от которого минувшим летом родила сына. Послов родов Аветисян легла под нож хирурга, чтобы добиться фигуры мечты.

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отношения визажист Аветисян
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