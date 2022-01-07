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МВД ввело в Красноярском крае штрафы за купание в проруби на Крещение

Общество
МВД ввело в Красноярском крае штрафы за купание в проруби на Крещение
cherinfo.ru  /  Официальный сайт Череповца

Красноярск, 7 января. ГУ МВД России по Красноярскому краю ввело штрафы за купание в проруби на Крещение. Теперь жителям за это грозит штраф, говорится на сайте ведомства.

За купание в не предназначенных для этого местах граждан могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа составит от 500 до тысячи рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 до 20 тыс. Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила об отказе от крещенских купаний из-за ситуации с COVID-19.

Россияне практикуют купание не только в Крещение. Любители закаляться из Челябинской области решили устроить новогодний заплыв в проруби длинной в 25 метров. Участниками мероприятия стали 80 человек. Моржи со стажем предупредили, что новички должны постепенно подходить к купанию в проруби. Сначала стоит практиковать контрастный душ.

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