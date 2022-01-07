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Автор песни «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский умер в 88 лет

  /   Обновлено: 07 января 2022 13:10
Общество
Автор песни «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский умер в 88 лет
pixabay.com

Москва, 7 января. Поэт и сценарист Александр Тимофеевский скончался на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщил киновед Сергей Капков в социальной сети.

Причина смерти писателя пока не известна. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино», — рассказал Капков.

Александр Тимофеевский занимал должность редактора на киностудии «Союзмультфильм» в 1963-1983 годах. Всенародную славу ему принесла песня «Пусть бегут неуклюже», которая звучала в «Чебурашке».

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союзмультфильм поэт Александр Тимофеевский
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