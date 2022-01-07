Захарова указала на отсутствие единства Запада после заявлений Харрис и Тихановской

Москва, 7 января. Единство Запада не наблюдается даже на словах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Харрис ранее сравнила «штурм» Капитолия, который состоялся год назад, с терактами 11 сентября 2001 года и атакой на Перл-Харбор в 1941 году. Что касается Тихановской, то она прокомментировала ситуацию в Казахстане и отметила, что уличный протест является «способом выражения гражданской воли».

«Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии... Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах», — отметила Захарова.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Вашингтон сомневается в законности действий ОДКБ в Казахстане. Мария Захарова ответила на это и сообщила, что некоторые представители США не все понимают, выдавая это за американскую позицию.