Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 14:21
14:20
Экономика
США побили рекорд по поставкам СПГ в Европу
14:18
Шоу-бизнес
«Опухшая» Ольга Бузова напомнила подписчикам Игоря Николаева
14:17
Армия
Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
14:17
Происшествия
В Пензе прокуратура начала проверку после смертельного взрыва газа в многоквартирном доме
14:16
Происшествия
Автомобили из кортежа Зеленского попали в массовое ДТП в Карпатах
14:15
Политика
Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны
14:10
Политика
Гордость России: военкор Сладков рассказал о предназначении спецназа ВДВ
14:05
Происшествия
Боевики подожгли ТРЦ «Азия парк» в Алма-Ате
14:03
Общество
Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына
14:02
Весь мир
Доходы Ливии от продажи нефти составили 103,4 млрд динаров в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова указала на отсутствие единства Запада после заявлений Харрис и Тихановской

1
Политика
Захарова указала на отсутствие единства Запада после заявлений Харрис и Тихановской
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 января. Единство Запада не наблюдается даже на словах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Харрис ранее сравнила «штурм» Капитолия, который состоялся год назад, с терактами 11 сентября 2001 года и атакой на Перл-Харбор в 1941 году. Что касается Тихановской, то она прокомментировала ситуацию в Казахстане и отметила, что уличный протест является «способом выражения гражданской воли».

«Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии... Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах», — отметила Захарова.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Вашингтон сомневается в законности действий ОДКБ в Казахстане. Мария Захарова ответила на это и сообщила, что некоторые представители США не все понимают, выдавая это за американскую позицию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова указала на отсутствие единства Запада после заявлений Харрис и Тихановской
сша захарова харрис Тихановская
1 комментарий