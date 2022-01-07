Минобороны Армении направило 100 миротворцев по линии ОДКБ в Казахстан

Ереван, 7 января. Армения отправила в Казахстан миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для оказания помощи местным правоохранительным органам.

В сообщении армянского оборонного ведомства отмечается, что в составе сил ОДКБ в Казахстан отправились 100 миротворцев.

Напомним, в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Уже известно о десятках погибших, около 300 человек получили ранения. На территории республики ввели чрезвычайное положение. Согласно информации полиции Казахстана, на текущий момент в Алма-Ате задержано более 70 мятежников, которые нападали на административные здания. Помимо этого, сообщается о задержании свыше 30 мародеров.