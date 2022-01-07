Третий сезон «Ведьмака» планируют начать снимать в марте

Лос-Анджелес, 7 января. Создатели сериала «Ведьмак» планируют начать съемки третьего сезона в марте этого года. Предварительное производство продолжения должно стартовать до конца января.

Информацию о намерении запустить съемочный процесс в начале весны опубликовал сайт Redanian Intelligence. По его данным, съемки третьего сезона проекта Netflix должны завершиться к августу. Если эти сроки будут соблюдены, то новые серии «Ведьмака» могут выйти весной 2023 года.

При этом ранее сайт писал, что съемки третьего сезона стартуют в феврале. Теперь же RI указывает срок на месяц позже, чем до этого.

Сценарий нового сезона «Ведьмака» был почти готов к концу декабря 2021 года. Его основой стала любимая книга шоураннера сериала Лорен Хиссрих — «Час Презрения».

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоялась на Netflix в середине декабря. Многие зрители остались недовольны новыми сериями.