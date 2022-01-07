Политолог Бузаров четко объяснил, почему события в Казахстане были спланированы извне

Нур-Султан, 7 января. Быстро развивающиеся события в Казахстане всколыхнули практически все постсоветское пространство. Год в стране начался с акций протеста из-за повышения цен на газ, однако вскоре митинги переросли в вооруженное противостояние с властями.

Политолог-международник Андрей Бузаров уверен, что рост стоимости топлива стал лишь поводом для разжигания масштабного конфликта в Казахстане. Эксперт напомнил, что такая же ситуация складывалась на Украине в 2013-2014 годах во время Майдана.

«Газ — это повод для дестабилизации ситуации. То, как развивались события, как менялись требования у разных групп оппозиционно настроенных людей, указывает на то, что это была просто формальная причина. Точно так же на Украине в 2013 году начинался Майдан из-за неподписанного соглашения об ассоциации с ЕС, но это было просто формальным основанием. Если бы Янукович подписал это соглашение, то другой бы повод нашли», — заявил политолог в эфире канала «Наш».

Бузаров отмечает, что в Казахстане действительно назревали протестные настроения. При этом он уверен, что сложившейся в стране ситуацией воспользовались внешние силы, которые специально разожгли конфликт в своих интересах.

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«Организация этих дестабилизационных очагов в разных частях Казахстана — хорошо спланированная акция по созданию глобального очага напряженности. Тут не нужно быть аналитиком, чтобы понять очевидные вещи, увидеть связи событий и фактов. Таких совпадений не бывает. Поэтому на сегодняшний день, когда мы анализируем ситуацию в Казахстане, любой может увидеть, что это ярко-выраженная инспирация извне», — объяснил эксперт.

Политолог считает, что отправка сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации ситуации в стране была правильным и очень логичным решением. По словам Бузарова, такой шаг позволит избежать создания большого очага напряженности в регионе.

«Отправить силы ОДКБ было верным решением, потому что высока вероятность внешнего вмешательства. И если бы это вмешательство произошло со стороны любой страны, это могло бы привести к созданию горячего очага нестабильности в Казахстане, как в центральной стране региона. Это же не означает, что туда войдут танки стран Варшавского договора, как это пытаются представить некоторые наши люди. Поэтому, на мой взгляд, решение было грамотным и логичным», — подчеркнул политолог Андрей Бузаров.

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