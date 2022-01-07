Китайский Jetour показал тизер мощного внедорожника TX

Пекин, 7 января. Брутальный внедорожник анонсирован автомобилестроительным предприятием из Китая, которое является дочерней структурой более известного бренда Chery. Об этом пишет портал «Китайские автомобили».

Новая модель марки Jetour презентуется как конкурент машины Tank разработки компании Great Wall. Автомобиль «дочки» Chery носит название TX. Ожидается, что дебют транспортного средства состоится уже 10 января.

На данный момент технические характеристики внедорожника неизвестны. Если обратиться к тизерному изображению, то можно увидеть, что модель получит расширенные колесные арки, агрессивные шины, а также округленные фары и крупный капот.

Согласно данным китайских средств массовой информации, TX будет основываться на архитектуре Kunlun, которая также использовалась при создании кроссовера Jetour X-1. Автоэксперты предполагают, что новинка может получить родственный гибридный агрегат мощностью 624 л.с. объемом 1,5 литра, который состоит из двух электромоторов и бензинового двигателя внутреннего сгорания на 170 л.с.