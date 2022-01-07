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Международный фестиваль льда и снега в Харбине посвятили зимней Олимпиаде в Пекине

Общество

Фестиваль снежного искусства в провинции Хэйлунцзян проводят каждый год уже более полувека. Мероприятие полюбилось жителям и гостям Харбина, которые с удовольствием посещают выставку.

 «Фестиваль снега — визитная карточка Харбина для туристов, все очень любят это мероприятие», — сказал посетитель Фу Цзяньхуа.

В масштабной экспозиции представлены разнообразные снежные скульптуры, некоторые из которых посвящены XXIV зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

«Я здесь не впервые, приезжаю почти каждый год. На каждой выставке нам показывают новые оригинальные скульптуры, и мне интересно посмотреть, что еще придумали на этот раз», — сказал посетитель Ван Цинвэнь.

Гигантские фигуры создавали художники из разных стран. Свои таланты продемонстрировали скульпторы из России и Италии, Франции и Канады, Япония, Северной Кореи и Китая.

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