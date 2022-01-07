Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 14:20
14:18
Шоу-бизнес
«Опухшая» Ольга Бузова напомнила подписчикам Игоря Николаева
14:17
Армия
Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
14:17
Происшествия
В Пензе прокуратура начала проверку после смертельного взрыва газа в многоквартирном доме
14:16
Происшествия
Автомобили из кортежа Зеленского попали в массовое ДТП в Карпатах
14:15
Политика
Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны
14:10
Политика
Гордость России: военкор Сладков рассказал о предназначении спецназа ВДВ
14:05
Происшествия
Боевики подожгли ТРЦ «Азия парк» в Алма-Ате
14:03
Общество
Актер Максим Дрозд показал фото пострадавшего при избиении сына
14:02
Весь мир
Доходы Ливии от продажи нефти составили 103,4 млрд динаров в 2021 году
14:00
Происшествия
Гололед на Дворцовой набережной стал причиной тяжелых травм у пожилой женщины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Советник главы ЛНР Мирошник назвал ЕС «участником конфликта в Донбассе»
Политика
Советник главы ЛНР Мирошник назвал ЕС «участником конфликта в Донбассе»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с ФАН охарактеризовал Евросоюз как «участника конфликта в Донбассе, выступающего на стороне Украины». Свои оценки Мирошник высказал в связи с только что завершившимся визитом на линию соприкосновения противоборствующих сил главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По словам Родиона Мирошника, в контексте продолжающегося противостояния в Донбассе к Евросоюзу возникают некоторые вопросы. Первый из них: почему столь высокопоставленный представитель ЕС впервые приехал в зону конфликта спустя восемь лет после его начала? Второй: почему глава европейской дипломатии появился на линии соприкосновения с заявлением о том, что он однозначно поддерживает Киев?

«Эти слова Борреля свидетельствуют о том, что ЕС никоим образом не «над конфликтом», что Европа не считает приоритетным вопрос его урегулирования с соблюдением прав человека и что чиновников Евросоюза интересует только поддержка киевского режима», — констатировал собеседник ФАН.

Также Родион Мирошник особо подчеркнул, что 17 млрд евро, выделенные из общеевропейского бюджета исключительно украинской стороне, делают ЕС участником происходящего кровопролития в Донбассе.

«Это говорит о том, что Евросоюз является участником, поддерживающим только одну сторону внутриукраинского конфликта и игнорирующим права и интересы людей, живущих за линией разделения. Боррель сказал, что они поддерживают только украинский режим, поэтому ЕС тоже должен нести ответственность за все те преступления, которые совершаются Киевом», — резюмировал Мирошник.

О своей поддержке Киева Жозеп Боррель заявил накануне визита, написав в своем Twitter буквально следующее:

«В условиях наращивания военной мощи России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать усилия по устойчивым реформам, которые имеют ключевое значение».

В ходе поездки, завершившейся 6 января, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности посетил станицу Луганскую и Киев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Советник главы ЛНР Мирошник назвал ЕС «участником конфликта в Донбассе»
донбасс ес родион мирошник жозеп боррель
Комментировать