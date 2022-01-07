Советник главы ЛНР Мирошник назвал ЕС «участником конфликта в Донбассе»

Советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с ФАН охарактеризовал Евросоюз как «участника конфликта в Донбассе, выступающего на стороне Украины». Свои оценки Мирошник высказал в связи с только что завершившимся визитом на линию соприкосновения противоборствующих сил главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По словам Родиона Мирошника, в контексте продолжающегося противостояния в Донбассе к Евросоюзу возникают некоторые вопросы. Первый из них: почему столь высокопоставленный представитель ЕС впервые приехал в зону конфликта спустя восемь лет после его начала? Второй: почему глава европейской дипломатии появился на линии соприкосновения с заявлением о том, что он однозначно поддерживает Киев?

«Эти слова Борреля свидетельствуют о том, что ЕС никоим образом не «над конфликтом», что Европа не считает приоритетным вопрос его урегулирования с соблюдением прав человека и что чиновников Евросоюза интересует только поддержка киевского режима», — констатировал собеседник ФАН.

Также Родион Мирошник особо подчеркнул, что 17 млрд евро, выделенные из общеевропейского бюджета исключительно украинской стороне, делают ЕС участником происходящего кровопролития в Донбассе.

«Это говорит о том, что Евросоюз является участником, поддерживающим только одну сторону внутриукраинского конфликта и игнорирующим права и интересы людей, живущих за линией разделения. Боррель сказал, что они поддерживают только украинский режим, поэтому ЕС тоже должен нести ответственность за все те преступления, которые совершаются Киевом», — резюмировал Мирошник.

О своей поддержке Киева Жозеп Боррель заявил накануне визита, написав в своем Twitter буквально следующее:

«В условиях наращивания военной мощи России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать усилия по устойчивым реформам, которые имеют ключевое значение».

В ходе поездки, завершившейся 6 января, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности посетил станицу Луганскую и Киев.