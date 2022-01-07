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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут потерять любимого в 2022 году

  /   Обновлено: 07 января 2022 12:49
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут потерять любимого в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 7 января. Три знака зодиака в 2022 году могут потерять любимого человека, предупредили астрологи. Рожденных под созвездиями Девы, Весов и Скорпиона ждут большие перемены на личном фронте.

Девам захочется перемен, считают астрологи. Во многих жизненных вопросах у представителей этого знака появится выбор. Причиной этому станет Венера в Близнецах, Девам захочется изменить обстановку и получать больше комплиментов. Для рожденных под этим созвездием главным словом в 2022 году станет «трансформация», любые изменения пойдут на пользу Девам.

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут потерять любимого в 2022 году
Невские Новости /

Весам придется снять розовые очки и здраво взглянуть на свои отношения. Расставание не принесет много переживаний, считают астрологи, так как значительно вырастет социальная активность Весов.

«Асцедент в Деве принесет рациональность в жизнь, а путешествия и креатив вдохновят вас на свершения и открытие новых горизонтов», — предрекли эксперты рожденным под созвездием Весов.

Скорпионам в 2022 году рекомендовали больше внимания уделять себе, а не партнеру. Астрологи советуют оставить прошлое и то, что уже не приносит пользы. Следует отстаивать свое право на лучшую жизнь, помощником в этом станет креативность.

Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова рассказали, представителям каких знаков зодиака будет сопутствовать удача на протяжении всего 2022 года. Эксперты сошлись во мнении, что в следующем году лучше всего сконцентрироваться на личных достижениях и карьере.

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предсказания астрологи 2022 год
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