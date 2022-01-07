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Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году

Шоу-бизнес
Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
Pr Scr instagram.com  /  @ivlevchef

Москва, 7 января. Минувший год был для многих звезд очень сложным, однако есть счастливчики, которым он принес добрую весть. Шесть пар из отечественного шоу-бизнеса готовятся стать родителями.

Саша Новикова и рэпер Feduk не любят афишировать свои отношения. Сначала они устроили скромную свадьбу, а затем долго скрывали новость о скором прибавлении в семье. Звездная чета незадолго до рождения малыша переехала в собственный загородный дом. Сейчас супруги заняты оборудованием детской комнаты.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
instagram.com / @howtosasha

В октябре 2021-го стало известно о беременности Ангелины Сурковой — избранницы певца Влада Соколовского. Позднее они сообщили, что это будет мальчик. У исполнителя хита «Мир сошел с ума» также есть дочь от Риты Дакоты. Ради наследницы он поддерживает дружеские отношения с бывшей возлюбленной.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Как в сказке развивались отношения ресторатора Константина Ивлева и его возлюбленной Валерии Куденковой. Минувшей зимой они поженились, а потом уехали на Мальдивы. Там Куденкова узнала, что беременна. У знаменитого шеф-повара также есть сын Матвей и дочь Маруся от первой супруги.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
Prt Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Бывшая солистка поп-группы Reflex Женя Малахова впервые станет мамой в 33 года. Певица 1 декабря показала округлившийся живот на фото в соцсетях. Ее супруг — предприниматель Андрей Тарасов — с радостью воспринял эту новость.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
instagram.com / @andrey.a.tarasov

Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель ждет уже второго ребенка. Вместе с супругом Романом Жуковым они воспитывают дочь Мию. Пара живет в особняке недалеко от своего звездного родственника.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
instagram.com / @mishel_serova

Участник «Ледникового периода» Александр Энберт ждет появления на свет дочери. Примечательно, что новость о беременности его жена Алеся первой сообщила своей маме. И только потом она призналась во всем супругу.

Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
instagram.com / @aleksandr_enbert

Ранее сообщалось, что бывший избранник балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин вновь стал отцом. Его жена, телеведущая Елена Николаева вышла на работу спустя неделю после родов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
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