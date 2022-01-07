Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году

Москва, 7 января. Минувший год был для многих звезд очень сложным, однако есть счастливчики, которым он принес добрую весть. Шесть пар из отечественного шоу-бизнеса готовятся стать родителями.
Саша Новикова и рэпер Feduk не любят афишировать свои отношения. Сначала они устроили скромную свадьбу, а затем долго скрывали новость о скором прибавлении в семье. Звездная чета незадолго до рождения малыша переехала в собственный загородный дом. Сейчас супруги заняты оборудованием детской комнаты.
В октябре 2021-го стало известно о беременности Ангелины Сурковой — избранницы певца Влада Соколовского. Позднее они сообщили, что это будет мальчик. У исполнителя хита «Мир сошел с ума» также есть дочь от Риты Дакоты. Ради наследницы он поддерживает дружеские отношения с бывшей возлюбленной.
Как в сказке развивались отношения ресторатора Константина Ивлева и его возлюбленной Валерии Куденковой. Минувшей зимой они поженились, а потом уехали на Мальдивы. Там Куденкова узнала, что беременна. У знаменитого шеф-повара также есть сын Матвей и дочь Маруся от первой супруги.
Бывшая солистка поп-группы Reflex Женя Малахова впервые станет мамой в 33 года. Певица 1 декабря показала округлившийся живот на фото в соцсетях. Ее супруг — предприниматель Андрей Тарасов — с радостью воспринял эту новость.
Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель ждет уже второго ребенка. Вместе с супругом Романом Жуковым они воспитывают дочь Мию. Пара живет в особняке недалеко от своего звездного родственника.
Участник «Ледникового периода» Александр Энберт ждет появления на свет дочери. Примечательно, что новость о беременности его жена Алеся первой сообщила своей маме. И только потом она призналась во всем супругу.
Ранее сообщалось, что бывший избранник балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин вновь стал отцом. Его жена, телеведущая Елена Николаева вышла на работу спустя неделю после родов.