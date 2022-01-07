Добыча нефти в Ливии вернулась на уровень в 1 млн баррелей в сутки

Триполи, 7 января. Нефтяная национальная корпорация Ливии увеличила добычу до одного миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте ННК.

Специалисты компании Oasis завершили техническое обслуживание основного трубопровода, который доставлял природный ресурс с месторождения Аль-Дахра в морской порт Сидра. Бригада уложилась в два дня, вместо запланированной недели.

«Работа закончена досрочно, что способствовало увеличению добычи на 200 тысяч баррелей в день», — говорится в сообщении.

Представители ННК добавили, что завершение ремонтных работ привело к общему росту добычи энергоресурсов. Ежедневно специалисты пополняют резервуары на 1 млн баррелей нефти.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ранее продлила освобождение Ливии от согласованных сокращений нефтедобычи. Представители 23-х государств согласились сохранить прежнюю договоренность относительно темпов производства.