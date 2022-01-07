Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Казахстане

Ереван, 7 января. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Казахстане.

О беседе двух лидеров сообщили в пресс-службе Правительства Армении.

«Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ», — указано в сообщении.

Массовые протесты охватили Казахстан несколько дней назад. Они начались с того, что жители двух городов стали требовать снизить цену на сжиженный газ.

Страны ОДКБ приняли решение начать миротворческую миссию в республике. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность их лидерам.