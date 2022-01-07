Авраам Руссо готовится к сложной операции в США

Вашингтон, 7 января. Певец Авраам Руссо готовится к серьезной операции в американской клинике. Об этом рассказала его подруга и пиар-менеджер Анна Либерман.

Артисту пришлось лечь в больницу в США из-за травмы, которую он получил еще в 2006 году после покушения, пояснила Либерман. Она рассказала «Собеседнику», что тогда певцу пережали глубокую вену бедра, чтобы исключить большую потерю крови и смерть.

«Но это, в свою очередь, нарушало циркуляцию крови в организме Авраама в течение последующих 15 лет. Сейчас запланированная госпитализация обусловлена необходимостью заново открыть вену, чтобы восстановить нормальную циркуляцию», — уточнила пиар-менеджер исполнителя.

По словам подруги Руссо, лечь на сложную операцию раньше он не мог, поскольку был загружен работой. В начале прошлого года артист прилетел в Москву, и его график был расписан поминутно в связи с концертами и съемками в телешоу. Кроме того, немало сил отняло у певца участие в проекте «Суперстар! Возвращение», заключила Либерман.

Ранее Авраам Руссо снялся в известном шоу «Давай поженимся!». На передаче он преподнес дорогой подарок телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой. Певец презентовал ей часы стоимостью 2 миллиона рублей.